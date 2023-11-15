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Заседание суда по делу Дарьи Треповой отложили на 17 ноября

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Заседание суда по делу Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемой в совершении теракта, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский, отложили на 17 ноября. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Первое выездное заседание 2-го Западного окружного военного суда состоялось 15 ноября в Санкт-Петербурге. На нем Трепова признала вину в подделке документов.

Также о частичном признании вины заявил Дмитрий Касинцев, который обвиняется по ч. 2 ст. 316 УК РФ («Укрывательство особо тяжкого преступления»). Следствие считает, что он укрывал Трепову в своей квартире после террористического акта.

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Татарский погиб 2 апреля в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на творческий вечер военкора, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках.

На следующий день девушку задержали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позже переквалифицировали в террористический акт. 13 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

В июле Треповой было предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте в кафе. Следователи собрали доказательства и установили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на территории Украины. Уточнялось, что они завербовали Трепову для исполнения преступления через соцсети.

Позже, 10 октября, СК РФ сообщил о завершении расследования дела в отношении девушки. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.

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