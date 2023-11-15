Землю накрыла магнитная буря уровня G-1

Землю утром 13 ноября охватила волна магнитных бурь. Явлению был присвоен класс G-1 — слабая магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Магнитная буря была зафиксирована в 06:00. Информация о возмущении магнитосферы была получена в результате коронального выброса массы солнечного происхождения.

Изначально явление было спрогнозировано в ночь на воскресенье, 12 ноября. По данным специалистов, уровень магнитной бури будет варьироваться от слабого (G-1) до умеренного (G-2).

Ранее, 7 ноября, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт сообщил, что магнитные бури и их интенсивность невозможно предсказать в точности. Эксперт указал, что примерно с лета этого года наша планета приближается к пику воздействия солнечной активности. Магнитные бури сейчас будут происходить чаще.

12 ноября врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как пережить магнитную бурю. По ее словам, главное — выполнять назначения врача, особенно людям с сосудистыми проблемами, которые чаще ощущают магнитные бури. Лапа порекомендовала больше отдыхать, меньше нагружать себя, правильно питаться, гулять и разжижать кровь.