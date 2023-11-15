Охотники спасли косулю из силосной ямы в Ульяновской области
Члены чердаклинского охотничьего общества спасли молодую косулю, которая упала в заброшенную силосную яму и не могла выбраться самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области.
Инцидент произошел в селе Суходол. Охотники смогли вытащить из ямы обессиленное животное. Дальнейший осмотр косули показал, что она не получила повреждений и находится в удовлетворительном состоянии.
Животное увезли подальше от опасного места и выпустили в естественную среду обитания. Как отмечает ulpravda.ru, косуля сразу умчалась в лес.
Ранее в октябре сообщалось, что в Оренбургской области возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. Трое браконьеров застрелили 11 косуль.