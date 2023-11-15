Охотники спасли косулю из силосной ямы в Ульяновской области

Члены чердаклинского охотничьего общества спасли молодую косулю, которая упала в заброшенную силосную яму и не могла выбраться самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области.

Инцидент произошел в селе Суходол. Охотники смогли вытащить из ямы обессиленное животное. Дальнейший осмотр косули показал, что она не получила повреждений и находится в удовлетворительном состоянии.

Животное увезли подальше от опасного места и выпустили в естественную среду обитания. Как отмечает ulpravda.ru, косуля сразу умчалась в лес.

Ранее в октябре сообщалось, что в Оренбургской области возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. Трое браконьеров застрелили 11 косуль.