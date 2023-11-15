Токаеву предложили образовать город Алатау на юге Казахстана

Село Жетыген в Алматинской области Казахстана могут переименовать в Алатау. Об этом говорится в постановлении правительства республики, опубликованном 15 ноября.

Документ предлагает президенту страны Касым-Жомарту Токаеву рассмотреть соответствующий вопрос и отнести новый населенный пункт к городам областного значения.

Жетыген находится к северу от Алматы, в поселке проживает около 20 тыс. человек. Он окружен территорией специальной экономической зоны Alatau, ранее известной как G4 City. Ее формирование призвано обеспечить благоприятный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций.

Ранее, 17 сентября 2022 года, Токаев подписал конституционные поправки о переименовании столицы республики Нур-Султана обратно в Астану. Таким образом столица Казахстана официально вновь получила прежнее название.