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Захарова расценила случай с брошенной в Мексике бабушкой как расчеловечивание

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Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с пенсионеркой Валентиной Котовой, которую сын оставил в Мексике, расчеловечиванием. Об этом она сообщила 15 ноября во время брифинга.

По ее словам, сейчас женщина находится на попечении департамента труда социальной защиты Москвы, дальше ею займутся власти Воронежской области. Захарова рассказала, что в Мексике женщине помог врач российского загранучреждения. Представители российской диаспоры на свои средства купили ей авиабилет, а в Москве организовали встречу — в столицу женщина прилетела утром 15 ноября. Квартиру ее семья продала, когда приняла решение о переезде в Америку, а других родственников у россиянки нет.

«Нас часто критикуют за то, что, может быть, не так быстро, не так масштабно мы помогаем. Посмотрите, это всё было сделано как абсолютно рутинная задача — без крика, без шума и без пафоса. И о том, что это вообще имело место, все узнали только после того, как история была решена. Всё было сделано максимально оперативно, сердечно и по-человечески», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что люди, которые нуждаются в помощи, могут ее получить у представителей России, работающих за рубежом.

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О том, что пожилая россиянка осталась без средств к существованию в Мексике, ранее в этот день сообщил консул России в стране Александр Иващенко. Котова вместе со своим сыном и его женой продали имущество в России и в прошлом году переехали в Мексику, пытаясь нелегально попасть в США. Затем сын женщины со своей женой смогли уехать в Соединенные Штаты по программе для украинских беженцев, а пожилую мать оставили без средств к существованию в чужой стране.

В этот же день Валентина Котова прилетела в аэропорт Домодедово. В Москве ее встретил дежурный консул МИД РФ. После этого министерство социальной защиты Воронежской области сообщило, что пенсионерку доставят в Воронеж и разместят в одном из пансионатов.

У женщины проблемы с высоким давлением и боли в спине, из-за которых ей приходится передвигаться в инвалидном кресле. В России у нее нет родственников и не осталось жилья.

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