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Начинающие водители рассказали о трудностях на дорогах

Опрос: более 20% начинающих водителей указали на страх перед широкополосными магистралями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Согласно результатам исследования «Ситидрайва» и A2:Research, большинство (60%) «новеньких» водителей, только-только окончивших автошколу, почти сразу сели за руль — в течение двух недель после получения прав. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 16 ноября.

Из тех, кто выбрал повременить с самостоятельными поездками, 17% уточнили, что приняли такое решение, так как у них не было острой необходимости в поездках. 16% признались честно: не садились за руль сразу после получения прав из-за собственной неуверенности и страха перед дорогой. А 14% пришлось повременить с вождением из-за отсутствия доступа к автомобилю.

Однако уже через полгода после завершения обучения в автошколе 82% респондентов уверенно чувствовали себя за рулем. При этом только 14% опрошенных никогда не садились за руль после получения прав.

Основные трудности, которые смущали большинство начинающих водителей, — это страх перед широкополосными магистралями (21%), сложности с парковкой (21%) и недружелюбное поведение других участников движения (20%).

При этом результаты опроса показали, что 66% водителей не испытывают негатива к «новичкам» за рулем (тем, у кого стаж менее двух лет). Более того, 34% из них по возможности стараются уступать и пропускать участников движения, машины которых отмечены специальным знаком. 32% относятся к неопытным водителям равнодушно и никак их не выделяют.

Интересно, что 55% отметили, что рассматривают варианты дополнительного обучения после получения прав, чтобы чувствовать себя увереннее за рулем. На занятия с инструктором уже решились 37% респондентов. 59% из них отметили, что это повысило их уверенность как водителей.

При этом почти половина (46%) опрошенных убеждены, что всем водителям, помимо автошколы, необходимо проходить курсы контраварийного вождения. 20% опрошенных уже посетили подобные занятия, а больше 40% водителей отметили, что планируют сделать это в обозримом будущем.

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В октябре больше половины (55%) россиян заявили, что сталкиваются с опасными водителями ежедневно. Самыми частыми причинами аварий они назвали невнимательность (63%), беспечное поведение водителя (61%), любовь к экстремальному вождению (57%), неспособность оценить риски (56%) и ситуацию на дороге (55%).

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