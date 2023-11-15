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Для участников СВО провели экскурсию по выставке «Россия»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Принимающие участие в специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса военные 15 ноября посетили выставку «Россия» на ВДНХ. Для них провели специальную экскурсию.

Военнослужащие пришли в гражданской одежде. Предметом их интереса стали павильоны, посвященные транспорту и военной технике, в том числе экспозиция холдинга «Вертолеты России».

«Впечатления обалденные от увиденного. Конечно, спасибо руководству нашей страны за такую прекрасно организованную выставку. То есть видно, как много сделано, как много показано. Впечатления на самом высоком уровне. Побольше бы таких выставок в нашей стране», — поделился впечатлениями один из участников СВО.

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До этого, 6 ноября, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отмечал, что интерес посетителей выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве превысил ожидания организаторов. По его словам, выставку «Россия» можно описать двумя словами — гордость и мечта.

Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация.

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