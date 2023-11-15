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Песков об организаторе убийства Политковской: резонанс не влияет на помилование

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Фигуранты даже резонансных уголовных дел могут быть освобождены от наказания при участии в специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 15 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал помилование бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова, которого осудили за организацию убийства журналистки Анны Политковской, а также амнистию Владислава Канюса, который отвечал перед судом за убийство 23-летней студентки Веры Пехтелевой.

«Существует определенная практика, которая реализуется, и, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела», — обратил внимание Песков в ходе брифинга.

Кроме того, официальный представитель Кремля отказался комментировать сообщение СМИ об освобождении Канюса от выплаты компенсации родным убитой девушки. Он отметил, что обсуждение этой темы в деталях не является его прерогативой.

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14 ноября адвокат Хаджикурбанова Алексей Михальчук рассказал «Известиям», что мужчина участвовал в спецоперации и получил помилование. Он добавил, что сначала был в зоне военного конфликта в качестве заключенного, однако затем продолжил служить как «вольнонаемный военный».

До этого, 10 ноября, Песков также прокомментировал помилование Канюса. Представитель Кремля заявил, что заключенные, участвующие в СВО, искупают вину «кровью на поле боя».

Журналистка Политковская была убита в подъезде своего дома в октябре 2006 года. Заказчик преступления так и не был найден, однако в 2014 году на пожизненное заключение были осуждены его исполнители Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов и Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима соответственно.

Убийство Пехтелевой произошло 14 января 2020 года в Кемерово. Канюс жестоко расправился со студенткой, когда она пришла в общежитие забрать у него свои вещи после расставания. В марте 2021 года Канюс раскаялся в содеянном и извинился перед родственниками погибшей. В июле 2022 года мужчина был приговорен к 17 годам лишения свободы.

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