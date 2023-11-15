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МИД: россиянка Котова, которую сын бросил без денег в Мехико, прибыла на родину

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Пожилая россиянка Валентина Котова, которую родственники бросили одну в Мексике, была возвращена в Россию. Об этом в среду, 15 ноября, сообщили в МИД РФ.

Женщина прилетела в московский аэропорт Домодедово этим утром, в 9:00 мск. На территории воздушной гавани ей помог дежурный консул, уточнили «РИА Новости» в министерстве.

О ситуации с Котовой ранее в этот день сообщил консул РФ в Мексике Александр Иващенко. Со слов женщины, 73-летняя Котова вместе со своим сыном и его женой продали имущество в России и в прошлом году переехали в Мексику, пытаясь нелегально попасть в США.

Спустя время сын и его супруга уехали в Соединенные Штаты по программе для украинских беженцев, а пожилую мать оставили без средств к существованию в чужой стране.

Консул отметил сложное физическое состояние пенсионерки — проблемы с высоким давлением и боли в спине, из-за которых ей приходится передвигаться в инвалидном кресле. В России у нее нет родственников и жилья. Иващенко рассказал, что сотрудники консульства оказали пенсионерке помощь и накануне отправили ее в Россию. Он попросил неравнодушных граждан и организации помочь женщине на территории РФ.

Министерство социальной защиты Воронежской области сообщило, что Котову разместят в одном из пансионатов региона. К ситуации подключилось представительство МИД РФ в Воронеже.

Позже ситуацию с пенсионеркой прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая назвала ее «расчеловечиванием». По словам Захаровой, сейчас Котова находится на попечении департамента труда социальной защиты Москвы, дальше женщиной займутся власти Воронежской области.

В Мексике Котовой помог врач российского загранучреждения, а представители российской диаспоры на свои средства купили ей авиабилет, рассказала Захарова. Она подчеркнула, что нуждающиеся в помощи за рубежом лица могут ее получить у представителей России.

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