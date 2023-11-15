Минеев провел открытую тренировку перед боем со Штырковым

Российский кикбоксер, чемпион Европы и мира Владимир Минеев 15 ноября провел открытую тренировку в преддверии боя с самбистом, бойцом смешанных единоборств Иваном Штырковым.

Поединок Минеева по прозвищу Волжанин с «Уральским Халком» Штырковым состоится в эту субботу, 18 ноября, на «RED Арене» в Сочи. Он станет главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Днем ранее бойцы встретились на пресс-конференции. В ходе мероприятия Штырков назвал своего соперника чудо-женщиной. Минеев в ответ сказал, что ни у кого из присутствовавших на конференции нет повода сомневаться «в его мужском», а у Штыркова и вовсе будет время проверить это на ринге.

До этого, 13 ноября «Волжанин» обратился к Штыркову, заявив, что рассчитывает на всю дистанцию боя с самбистом. При этом он уточнил, что будет делать всё возможное, чтобы завершить бой досрочно.

11 ноября российский боксер Григорий Дрозд назвал бойца Минеева фаворитом в бою со Штырковым. Он считает, что Штырков — очень хороший боец, но не обладает классическими навыками по кикбоксингу, которые есть у Минеева. 9 ноября боец MMA Алексей Олейник также указал на преимущества Минеева перед Штырковым.

Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда — в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть сайте РЕН ТВ и во время трансляции на телеканале РЕН ТВ.