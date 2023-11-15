Экономист предрек снижение курса доллара до 70 рублей

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля и его существенное подорожание к весне 2024 года.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 15 ноября, экономист напомнил, что Bloomberg называло показатель в 80 рублей за доллар до президентских выборов, но сам эксперт выразил мнение, что он будет на уровне 70–75 рублей за доллар, или даже ниже 70. Прежде всего это связано с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка, комфортной ценой на нефть и обязательной продажей экспортной выручки.

Разуваев согласился с прогнозом Центробанка относительно того, что пик инфляции придется на весну. После этого она пойдет вниз, и регулятор тоже постепенно начнет снижать ключевую ставку.

Аналитик также напомнил тем, кто вкладывается в валюту, что евро и доллар для россиян «токсичные». Он предложил вместо них пользоваться дирхами, юанями, азербайджанским манатом, а также посоветовал вкладываться в золото на фоне геополитики Ближнего Востока.

Ранее 15 ноября Евгений Локтюхов, руководитель направления «Анализ отраслей и финансовых рынков» ПСБ, заявил, что рубль продолжит укрепляться благодаря продаже валютной выручки. В октябре чистые продажи валюты на Мосбирже выросли до $12,5 млрд. Это на треть больше, чем в сентябре ($9,2 млрд). И почти вдвое больше, чем в августе ($7,2 млрд). То есть предложение иностранной валюты на бирже выросло, спрос остался прежним, пишет сайт kp.ru. Это и привело к укреплению рубля.

Также в этот день курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей впервые с 5 июля. В 12:16 он составлял 96 рублей 99 копеек. В 12:17 он снизился до 96,96 рубля, пишет RT. В то же время доллар подешевел на 1,63%, до 89,13 рубля, юань снизился на 1,44%, до 12,29 рубля, отмечает телеканал «360». По словам аналитика «Рынки Деньги Власть» Сергея Раманинова, на ситуацию повлияли высокий экспорт, увеличение притока валюты на фоне требований по репатриации и продаже валютной выручки, снижение оттока долларов из-за сокращающегося импорта, отмечает НСН.