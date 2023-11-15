Заболевание корью выявили в семье из семи человек в Городище

Заболевание корью заподозрили у одного из жителей Городищенского района Пензенской области. Под наблюдением врачей находится вся его семья из семи человек, сообщили в администрации муниципалитета.

В ходе рабочей встречи было принято решение вести совместную работу по информированию жителей района о необходимости вакцинации и соблюдения других мер профилактики заражения. Также власти планируют проводить мониторинг состояния детей и взрослых, отмечает ИА «Пенза-пресс».

Ранее в ноябре «Известия» писали, что осенью 2023 года в разных регионах России зафиксированы вспышки кори. Медики считают прививки единственным действенным способом профилактики.