Реклама
Прямой эфир
Экономика
Госдума приняла во II чтении проект бюджета РФ на 2024–2026 годы
Экономика
Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM
Мир
Шиитские формирования обстреляли базу США на западе Ирака
Мир
Reuters сообщило о падении уровня поддержки Израиля среди граждан США
Армия
ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в Днепропетровской области
Мир
Польские перевозчики планируют заблокировать еще один КПП на границе с Украиной
Мир
ЕК улучшила прогноз по росту мировой экономики на 2023 год
Происшествия
Здание школы повреждено в результате обстрела Горловки ВСУ
Туризм
Средний чек за вип-туры по России составил 4,8 млн рублей
Мир
Еврокомиссия резко улучшила прогноз роста экономики России
Общество
Замруководителя астраханской ГИБДД уволили после стрельбы из авто
Общество
Мособлсуд оставил в силе приговор экс-главе Хабаровского края Фургалу
Происшествия
Задержанные за стрельбу на свадьбе в Пушкино признали вину
Сюжет:

Собянин: план по контрактникам в Москве выполнен, набрано более 22 тыс. человек

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве досрочно выполнили план по контрактникам за 2023 год, набрано более 22 тыс. человек. Об этом в среду, 15 ноября, сообщил мэр столицы России в своем Telegram-канале.

«После начала СВО (специальной военной операции. — Ред.) в Москве контракты подписали уже порядка 47 тыс. человек, в том числе в этом году — больше 22 тыс. человек. Таким образом, мы досрочно выполнили задачу Министерства обороны на этот год», — написал он.

Кроме того, Собянин обратил внимание, что город продолжает уделять внимание поддержке участников спецоперации на Украине и членов их семей. Им помогает не только юридически и психологически, но и способствуют переобучению и поиску работы. Мэр напомнил, что на улице Яблочкова в столице работает единый пункт отбора контрактников. Более 100 сотрудников помогают записаться на службу, пройти медосмотр и оформить документы, добавил он.

Собянин также поблагодарил тех, кто «выбрал для себя службу Отечеству».

Воинский учет: что изменится для россиян с 1 октября
Появятся новые обязанности, а штрафы возрастут

Ранее, 9 ноября, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения полигона Алабино заявил, что с начала года на контрактную службу в Вооруженные силы (ВС) РФ были приняты около 410 тыс. человек. По его словам, оттока желающих служить по контракту в стране нет, число таких граждан только растет.

До этого, 26 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя темпы приема на военную службу по контракту в России, заявил, что они растут в том числе из-за привлекательных финансовых условий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023