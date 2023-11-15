Собянин: план по контрактникам в Москве выполнен, набрано более 22 тыс. человек

В Москве досрочно выполнили план по контрактникам за 2023 год, набрано более 22 тыс. человек. Об этом в среду, 15 ноября, сообщил мэр столицы России в своем Telegram-канале.

«После начала СВО (специальной военной операции. — Ред.) в Москве контракты подписали уже порядка 47 тыс. человек, в том числе в этом году — больше 22 тыс. человек. Таким образом, мы досрочно выполнили задачу Министерства обороны на этот год», — написал он.

Кроме того, Собянин обратил внимание, что город продолжает уделять внимание поддержке участников спецоперации на Украине и членов их семей. Им помогает не только юридически и психологически, но и способствуют переобучению и поиску работы. Мэр напомнил, что на улице Яблочкова в столице работает единый пункт отбора контрактников. Более 100 сотрудников помогают записаться на службу, пройти медосмотр и оформить документы, добавил он.

Собянин также поблагодарил тех, кто «выбрал для себя службу Отечеству».

Ранее, 9 ноября, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения полигона Алабино заявил, что с начала года на контрактную службу в Вооруженные силы (ВС) РФ были приняты около 410 тыс. человек. По его словам, оттока желающих служить по контракту в стране нет, число таких граждан только растет.

До этого, 26 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя темпы приема на военную службу по контракту в России, заявил, что они растут в том числе из-за привлекательных финансовых условий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.