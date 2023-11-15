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22 ноября в Москве впервые пройдет «viju ночь эмоций» от пакета телеканалов viju+

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Фото: Getty Images
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Для любителей смотреть фильмы и проводить время с пользой 22 ноября в Москве впервые пройдет «viju ночь эмоций» от пакета телеканалов viju+. В этот вечер пройдет показ фрагментов из культовых фильмов, обсуждения сцен с топовыми экспертами и настоящий сеанс кинотерапии.

Одна их главных особенностей «viju ночь эмоций» заключается в том, что за короткое время можно вспомнить десятки хороших фильмов, которые вы когда-то смотрели. Организаторы отобрали яркие сцены из культовых кинолент и тематически их объединили в зависимости от преобладающей эмоции (радости, ненависти, гнева, отчаяния, тоски и других). Комедии, драмы, боевики, детективы, хорроры, триллеры — все жанры на большом экране.

Фильмы будут подробно разбирать топовые кинокритики и психологи, в том числе с точки зрения того, как кино влияет на наше эмоциональное состояние. Знаете ли вы, что некоторые фильмы могут оказывать терапевтический эффект? Правильно подобранное кино способно помочь справиться со стрессовой ситуацией и побороть апатию.

«С древних времен людям было известно, что хорошо рассказанная история способна помочь найти ответы на сложные вопросы. Платон делился со своими учениками философскими притчами, чтобы прояснить их мысли и воспитать душу. Кинематограф возвел целительное свойство историй на новую высоту. Мы можем в деталях видеть мимику актеров, слышать дрожание голоса, даже чувствовать вибрацию музыки и, сопереживая героям, находить что-то для себя. Также эмоции, пережитые в безопасных условиях кинотеатра, помогают человеку сбросить напряжение нервной системы, завершить цикл стресса. Аристотель такой эффект называл катарсисом, или очищением», – комментирует Максим Коваленко, психолог, EMDR-терапевт и автор статей ведущих СМИ.

Психологи объяснят, зачем иногда нужно смотреть хорроры, ленты про одиночество и потери. А также научат с помощью фильмов проживать негатив, бороться с тревогой и поддерживать себя самостоятельно. Кроме того, не забывайте о позитивных эмоциях, которые приносит нам хорошее кино. Все же знают, что комедии вызывают выброс эндорфинов?

Психологи научат гостей «viju ночь эмоций» постигать тайны души, а кинокритики расскажут о том, как режиссёры умело манипулируют чувствами зрителей. Создание хорошей сцены — настоящее искусство. Существует множество режиссёрских хитростей, которые позволяют создать нужное настроение. В ход идут предметы интерьера, едва уловимые детали, музыка и даже освещение. Вы и не подозреваете, как мастерски вас ловят на крючок с помощью психологических уловок и… правильно выбранного угла камеры.

Эксперты расскажут много интересного о режиссерских фишках. Вы научитесь разбираться в кино, глубоко вникать в то, что вы смотрите, и не соглашаться на плохие фильмы.

Одна из главных причин, почему мы ходим в кинотеатры, — это возможность наполниться энергией и получить порцию вдохновения. На «viju ночь эмоций» всё это увеличится десятикратно.

Вы познакомитесь с новыми людьми, окунетесь в атмосферу московских вечеринок и отлично проведете время. А еще у вас будет прекрасный повод выгулять новый наряд, сделать множество классных фото и принять участие в интерактивах.

Кроме того, мероприятие посетят известные российские актеры, блогеры, теле- и радиоведущие, режиссеры и другие.

Регистрируйтесь на сайте «viju ночь эмоций» https://promo.viju.ru/night и приходите 22 ноября в кинотеатр «Синема Парк Европейский» (пл. Киевского Вокзала, 2, зал 4). Участие БЕСПЛАТНОЕ. Сбор гостей – в 19:00, начало показа – в 20:00.

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