Электромеханик украл матрасы из поезда Барнаул – Москва

Несколько комплектов постельного белья украли из пассажирского поезда Барнаул – Москва. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает транспортная полиция Сибири.

С заявлением о краже обратился в дежурную часть Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России представитель транспортной компании. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы транспортной полиции.

Правоохранители установили, что кражу совершил 55-летний электромеханик. Он украл матрасы о время стоянки поезда на территории ремонтно-экипировочного парка. По словам злоумышленника, похищенное ему было необходимо для личного пользования.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК России. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Украденное постельное белье изъяли и после окончания следствия вернут владельцу, altapress.ru.