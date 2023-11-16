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Цены на красную икру снизились на Дальнем Востоке

ВАРПЭ: на Дальнем Востоке снизились цены на красную икру
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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На Дальнем Востоке зафиксировано снижение оптовых цен на красную икру, сообщили «Известиям» в ВАРПЭ (Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров).

Так, по данным аналитической группы ВАРПЭ, 1 кг икры горбуши в дальневосточном опте к середине ноября стоил в среднем 3,5 тыс. рублей — на 25% меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Цены на икру кеты соответствуют уровню прошлого года — 4 тыс. рублей за 1 кг, вместе с тем есть предложения за 3,5 тыс. рублей, что на 12% меньше показателя ноября прошлого года.

«В этом году на фоне удачной лососевой путины заметно вырос объем выпуска красной икры: за три квартала года произведено 21 146,7 т, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (7 823,62 т). Напомню, лососевая путина этого года стала одной из самых рекордных за всю историю наблюдений: вылов превысил 608,4 тыс. т, больше было только в 2018 году (678 тыс. т). Это и привело к снижению цен сначала на саму красную рыбу, а затем и на ее икру», — объяснил динамику президент ВАРПЭ Герман Зверев.

При этом он уточнил, что выпуск красный икры превысил показатель рекордного 2018 года: за три квартала этого года произведено почти на 17% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

По оценкам президента ВАРПЭ, ежегодный объем потребления красной икры в России с 2009 по 2022 год колебался в пределах 15–20 тыс. т. Также в ассоциации ожидают, что объем производства красной икры по итогам года в несколько раз превысит прошлогодний показатель и достигнет более 25 тыс. т.

По словам Зверева, вылов — основной фактор, влияющий на стоимость икры. На цену товара на полках магазина влияет качество готовой икры, которое зависит от вида рыбы, района вылова, месяца вылова, технологии производства, рецептуры засолки и др., добавил глава ВАРПЭ. Поэтому как в опте, так и в магазинах можно часто встретить икру одного и того же объема или типа фасовки, но значительно отличающуюся по цене, пояснил он.

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Ранее, 5 ноября, глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что в России ожидается снижение цен на горбушу и красную икру. По его словам, это связано с объемами добычи рыбы и удачной лососевой путиной.

26 октября стало известно, что, согласно информации Россельхознадзора, в России выявили 191 т икры неизвестного происхождения, которая поступила для продажи в крупнейшие торговые сети страны.

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