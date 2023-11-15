FT: ЕС предложил Дании проверять и блокировать танкеры с нефтью из России

Европейский союз (ЕС) предложил Дании проверять и при необходимости блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через датские проливы. Об этом 15 ноября сообщила на своем сайте газета Financial Times (FT).

Если Дания согласится, то сможет останавливать и обследовать танкеры, которые следуют через ее воды без западной страховки. Страны ЕС имеют полномочия проверять суда, представляющие потенциальную угрозу для окружающей среды, поясняется в публикации.

Предложение поступило после того как западные чиновники признали, что почти ни одна из поставок нефти морским транспортом не была осуществлена ниже цены в $60 за баррель. Как уточняет газета, из Балтийского моря в Северное через проливы Дании на мировые рынки поставляется почти 60% российской нефти от общего объема ее морского экспорта.

В публикации приводятся слова представителя Командования обороны Дании о том, что власти страны не намерены проверять документы и корабли, если «это не связано с безопасностью на море».

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что страны должны соблюдать правила международного судоходства. По его словам, делать выводы на основе публикации газеты Financial Times преждевременно.

С 5 декабря 2022 года действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель.