Задержанные за стрельбу на свадьбе в Пушкино признали вину

Задержанные за стрельбу на свадьбе в подмосковном Пушкино признали вину и раскаялись в содеянном. Кадрами с признательными показаниями делится ГУ МВД по Московской области.

«Незамедлительно прибывшими по адресу полицейскими предварительно установлено, что неизвестные произвели несколько выстрелов в воздух из предметов, конструктивно схожих с оружием, после чего покинули место происшествия. В результате инцидента пострадавших нет», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

В отношении троих мужчин в возрасте от 21 года до 23 лет возбуждено уголовное дело по ч. 2 ста. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее в этот день стало известно о том, что 10 ноября в Пушкино при выходе из ЗАГСа жениха и невесты гости торжества произвели несколько выстрелов в воздух. Стрельба велась недалеко от жилых домов.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту хулиганства в Московской области.