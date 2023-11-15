Reuters сообщило о падении уровня поддержки Израиля среди граждан США

Уровень поддержки Израиля среди граждан США упал с 41 до 32% за месяц с момента эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом 15 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с компанией Ipsos.

«Около 32% респондентов в двухдневном опросе общественного мнения, завершившемся во вторник, ответили, что «США должны поддержать Израиль» <...> Это меньше аналогичного показателя в 41% <...> в опросе Reuters/Ipsos, проведенном 12–13 октября», — говорится в публикации.

При этом доля респондентов, считающих, что США должны сохранять нейтральную позицию в отношении палестино-израильского конфликта, выросла до 39% по сравнению с показателем в 27% месяцем ранее.

Кроме того, лишь 31% опрошенных заявил о своей поддержке поставок оружия Израилю, 43% выступили против этой идеи.

В опросе приняли участие 1006 американцев со всей страны.

Днем ранее в Сан-Франциско (штат Калифорния) прошла демонстрация в поддержку Палестины. Также в тот день в центре Вашингтона начался марш в поддержку Израиля, в котором приняли участие тысячи местных жителей.

6 ноября активисты Dissenters заблокировали завод Boeing в американском штате Миссури с требованием остановить боевые действия в секторе Газа. В акции приняли участие около 75 человек.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.

Палестинцы хотят вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями и создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.