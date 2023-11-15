Соседи — очевидцы стрельбы на свадьбе в Пушкино рассказали о напуганных детях

Соседи-очевидцы стрельбы на свадьбе в подмосковном Пушкино рассказали 15 ноября «Известиям», что данный инцидент сильно напугал детей.

«Сначала здесь (в подъезде. — Ред.) было шумно, я двери открыла, смотрю — тут невеста. Потом услышала выстрелы, целый ряд выстрелов был. Я выглянула в окно, но ничего не увидела. Увидела только то, что машины свадебные стоят. Потом через какое-то время опять повторились выстрелы», — рассказала соседка молодоженов, чьи гости устроили стрельбу на торжестве.

По словам женщины, многие дети выходят гулять без родителей, поскольку рядом находится игровая площадка.

«Здесь рядом есть детский садик, дети как раз там гуляли в это время на улице, тоже, конечно, перепугались», — поделилась она.

Другая соседка рассказала, что площадь у дома была преграждена машинами.

«Всё-таки у нас тут детский сад, дети. Как-то было некомфортно», — отметила женщина.

Инцидент произошел 10 ноября. При выходе жениха и невесты из загса гости торжества несколько раз выстрелили в воздух. Стрельба была недалеко от жилых домов.

Десять человек были задержаны после данного происшествия. Полицейские изъяли два пистолета с холостыми патронами.