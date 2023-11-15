В ПКР назвали несправедливыми критерии допуска россиян на игры в Париже

Критерии допуска российских спортсменов на Паралимпийские игры – 2024 в Париже являются несправедливыми и ставят их в неравное положение по отношению с атлетами из других государств. Об этом в среду, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).

«В соответствии с Регламентом Паралимпийскому комитету России разрешено заявлять на соревнования лицензированных российских спортсменов в нейтральном статусе и только в рамках личного зачета. Членам Исполкома ПКР не разрешается присутствовать на соревнованиях в любом качестве, в том числе в качестве вспомогательного персонала <…>», — отмечается в публикации.

ПКР и Общероссийские спортивные федерации направили запросы в международные федерации по соответствующим видам спорта инвалидов для уточнения критериев.

29 сентября МПК подтвердил, что россияне смогут принять участие в Паралимпийских играх – 2024 в нейтральном статусе. Генеральная ассамблея комитета провела голосование за продление частичного отстранения Паралимпийского комитета России, в результате чего на два года частично приостановила членство ПКР в МПК.

Ранее в этот день МПК не поддержал предложение о полном лишении ПКР членства в организации. Так, в результате первого голосования был набрано 74 голоса за и 65 — против (при 13 воздержавшихся) предложения о полном приостановлении членства ПКР за нарушение его конституционных обязательств по членству.

В мае министр спорта РФ Олег Матыцин назвал единственно справедливым и верным решение МПК об отмене отстранения ПКР. Он отметил, что вплетать паралимпийцев в межгосударственные политические вопросы — это низко и недостойно мирового спортивного движения.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов.