Франция выдала ордер на арест президента Сирии Башара Асада

Французский суд выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в применении химоружия в 2013 году. Об этом сообщает 15 ноября сайт liberation.

Некоторые эксперты называют произошедшее крупнейшей химической атакой XXI века. По данным портала, судебный источник подтвердил выдачу ордеров на арест во вторник. Речь идет в том числе о применении газа зарин, в результате которого 21 августа 2013 года в Гуте, пригороде Дамаска, погибло, по данным американской разведки более 1,4 тыс. человек.

Четыре ордера выданы в отношении брата Башара Асада Махера, а также двух генералов армии Сирии.

Подразделения Парижского суда с апреля 2021 года расследуют обстоятельства химических атак, совершенных в 2013 году в Сирии, и приписываемых властям страны. Изучаются атаки в ночь с 4 на 5 августа в Адре и Думе, где было 450 пострадавших.

Ранее, 6 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсала Микдада подписали совместное заявление о том, что Россия и Сирия вновь подтверждают категорическую недопустимость использования химического оружия кем бы то ни было и под каким бы то ни было предлогом.

В апреле 2021 года постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что обвинения против Сирии в применении химического оружия надуманны. По его словам, они продиктованы геополитическим замыслом тех стран, которые преследуют свою узкокорыстную повестку дня по сирийскому вопросу.