Обвиненному по 10 статьям УК Белоруссии главе BYPOL грозит смертная казнь

Руководителя признанной в Белоруссии террористической организации BYPOL Александра Азарова заочно обвинили в преступлениях, предусмотренных десятью статьями Уголовного кодекса страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного комитета страны в среду, 15 ноября.

Азарову предъявлены обвинения в преступлениях по части четвертой статьи 16 («Соучастие в преступлении») и части третьей статьи 289 («Акт терроризма»), которая предполагает ответственность вплоть до смертной казни.

С 28 февраля на 1 марта 2022 года трое мужчин по заданию Азарова подожгли релейный шкаф с оборудованием на железной дороге. По мнению следственного органа, это вызвало риск крушения составов и гибели пассажиров, в частности.

«Трагедии и человеческих жертв в результате теракта на железной дороге удалось избежать, однако ущерб, причиненный преступными действиями фигурантов, составил порядка 58 тыс. белорусских рублей (более $18 тыс.)», — считают в СК.

Трое мужчин-исполнителей были приговорены в общей сложности к 66 годам лишения свободы, передает агентство БелТА.

Сейчас Азаров находится за рубежом. Следствие обвиняет его в попытках захвата государственной власти, создании и руководстве экстремистской организации. Азарову обвиняют в незаконном использовании информации о частной жизни и персональных данных, разжигании социальной вражды и розни, клевете и оскорблении президента Белоруссии.

К этому моменту уголовное дело передано генеральному прокурору страны для направления в суд. Вместе с Азаровым фигурантами дела являются Владимир Жигарь, Матвей Купрейчик, Игорь Лобан, Андрей Остапович и Олег Талерчик.

19 июня этого года британская газета The Times сообщила, что члены организации BYPOL, которую создали уволившиеся после протестов 2020 года белорусские силовики, в Польше готовят граждан Белоруссии, которые были вынуждены покинуть страну после протестов 2020 года. Тогда журналисты указали, на то, что BYPOL взяла на себя ответственность за диверсии на белорусских железных дорогах в 2022 году, а также атаку на российский самолет A-50 на авиабазе Мачулищи (Минская область) в феврале 2023-го.

30 августа Верховный суд Белоруссии признал неформальную организацию BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями «Сітуацыйна — аналітычны цэнтр» и «Мобилизационный план «Перамога» террористической.

Как указали в генпрокуратуре республики, деятельность этой организации связана с формированием в белорусском обществе «идей радикализма и склонением граждан к экстремистской деятельности» с целью изменения конституционного строя Белоруссии незаконным путем. Отмечается, что любое участие в ней повлечет наступление уголовной ответственности.

Организация Bypol объединяет бывших и действующих сотрудников силовых структур Белоруссии. Создатели движения называют целью восстановление в стране демократии. Также они стремятся провести выборы президента и парламента по принципам демократии. Организация была создана под патронажем западных спецслужб в октябре 2020 года в Польше.