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Политолог назвал трудности с согласованием бюджета США новой нормой

Политолог Бышок: трудности с согласованием бюджета — новая норма в США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок назвал новой нормой внутренней политики США трудности с согласованием бюджета.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 15 ноября, Бышок отметил, что в США не могут договориться о бюджете на следующий год уже не в первый и не во второй раз, в связи с чем и вводятся такие временные меры. Между тем он назвал это такой же новой нормой, как и подготовку к импичменту.

«Что касается отсутствия сейчас согласования по помощи Израилю и Украине, дело в том, что, когда речь идет о функционировании государства на временном бюджете, там некоторые траты просто отсутствуют», — объяснил политолог.

По его словам, эти траты отсутствуют лишь в период согласования, это вовсе не значит, что они не появятся позже. Между тем, по мнению эксперта, споры различных политических сил чреваты приостановкой работы правительства.

«Это просто временное прекращение работы некоторых нежизненно важных бюджетных учреждений», — отметил Бышок.

Полный шатдаун: в США возникла угроза приостановки работы правительства
К концу месяца конгресс должен сформировать бюджет на следующий финансовый год

14 ноября палата представителей США одобрила временный двухэтапный законопроект о бюджете, согласно которому часть госпрограмм профинансируют до 19 января, часть — до 2 февраля. В частности, авторы документа предложили продлить до 19 января 2024 года финансирование программ и ведомств, которые отвечали за энергетику, сельское хозяйство, транспорт, строительство, сообщает телеканал «360».

Документ разработал спикер палаты Майк Джонсон, пишет НСН. В него не была включена военная и финансовая помощь Израилю и Украине. За принятие законопроекта высказались 336 членов палаты, против — 95, отмечает телеканал «Звезда».

В тот же день помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что позиция конгресса США не выделять дополнительные средства на оказание помощи Украине существенно сократила возможности Вашингтона по поддержке Киева, отмечает ИА «Регнум».

Теперь документ предстоит рассмотреть сенату, пишет RT. Если он его примет, согласно данным телеканала CNN, президент страны Джо Байден подпишет законопроект без пунктов о помощи Украине и Израилю.

Прошлый проект временного бюджета, принятый Байденом в начале октября, тоже не содержал упоминаний о поддержке Украины. Этот факт вызвал сожаление у американского лидера, сообщает Life.ru.

Процедура должна быть завершена до окончания срока действия предыдущего бюджета 17 ноября. В противном случае в США произойдет шатдаун, из-за чего приостановит работу большая часть федерального правительства.

Ранее в ноябре вице-президент США Камала Харрис заявила, что конгресс должен согласовать помощь Израилю и Украине, отмечает сайт kp.ru.

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