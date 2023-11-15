В Томске зафиксировали 35 открытых раскопок

В Томске зафиксировали около 35 открытых раскопок на утро среды, 15 ноября. Большинство из них принадлежит АО «Томск РТС», рассказал представитель городского департамента дорожной деятельности и благоустройства.

Специалист уточнил, что, по правилам благоустройства, возникающие после 15 октября раскопки считаются аварийными. Их должны засыпать после устранения причины аварии и восстановить благоустройство к 30 июня следующего года.

«На зиму оставаться открытыми раскопки не должны. Это нарушение правил», — подытожил собеседник РИА «Томск».

Так, за осень 2023 года в незакрытые раскопки упали два человека: 18 октября в траншею на улице Беленца, 5, упала девочка, а 1 ноября в раскопку на улице Чкалова угодил мужчина. Днем ранее в соцсетях появилась информация, что в открытую раскопку теплосетей на улице Алтайской упал автомобиль.