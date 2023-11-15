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Сальдо заявил, что ВС России устроили ВСУ огненный ад в районе села Крынки

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Российские силы около села Крынки на левом берегу Днепра устроили «огненный ад» украинским боевикам, противник несет потери. Об этом 15 ноября написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники. Сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам», — отметил он.

Сальдо отметил, что последние два–три дня потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили около сотни человек.

Он указал, что за время нахождения на левом берегу враг потерял не менее полутора–двух полновесных батальонов. В этом районе украинские военные живут чуть больше двух суток.

При этом на фоне потерь моральное состояние большинства солдат ВСУ очень низкое, их посылают на убой. Россиянам сдаются в плен ежедневно группы от двух–трех до 11–13 боевиков.

Ранее, 11 ноября, врио командира 3-й мотострелковой роты группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов рассказал, как его подразделение разбило морских пехотинцев ВСУ на левом берегу и захватило пленных. При сопровождении пленных в тыл он получил ранение, но выполнил задачу.

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10 ноября российские силы под командованием Арсаланова поразили два подразделения морской пехоты ВСУ, когда те предприняли попытку высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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