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ЕК улучшила прогноз по росту мировой экономики на 2023 год

ЕК улучшила прогноз по росту мировой экономики на 2023 год до 3,1% с 2,8%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 3,1% по сравнению с 2,8%, которые предполагались весной. Об этом 15 ноября говорится в осеннем экономическом прогнозе комиссии.

В то же время прогноз по этому показателю на 2024 год снижен с 3,1% до 2,9%. Кроме того, в ЕК ожидают, что глобальный ВВП также увеличится: на 3,5% в текущем году, на 3,2% в 2024-м и на 3,5% — в 2025 году.

А вот прогноз Европейской комиссии по росту экономики еврозоны в 2023 году ухудшился — с ожидавшихся ранее 0,8 до 0,6%, в 2024 году — до 1,3 с 1,4%. В свою очередь, ВВП еврозоны в 2024 году, как ожидается, вырастет на 1,2%, а не на 1,3%, отмечено в обзоре.

«Европейская экономика потеряла импульс к росту в этом году на фоне роста цен, слабого внешнего спроса и ужесточения денежно-кредитной политики», — отметили авторы отчета.

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Ранее, 8 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз из-за санкций против РФ потерял минимум €250 млрд. Лавров указал, что число секционных ограничений в отношении России беспрецедентно — уже более 17 тыс.

3 ноября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что отказ ЕС от экономических отношений с Москвой привел к потере объединением $1,5 трлн.

12 сентября Всемирная торговая организация опубликовала отчет, который подтверждает негативное влияние рестрикций против России на экономику большинства стран мира. Страны с высоким уровнем интеграции неминуемо теряют часть своего состояния.

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