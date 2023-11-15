Аналитик допустил снижение курса доллара до 83–85 рублей

Вероятность перехода курса доллара в коридор 87–90 рублей остается высоким. Такое мнение 15 ноября высказал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

«Вероятно, рубль предоставит еще более комфортные уровни для покупки валюты на среднесрочную перспективу. До конца года ожидается консолидация курса доллара на уровне 90 рублей. При этом возможны временные откаты на 5–7% ниже этого уровня», — цитирует его «Газета.Ru».

Эксперт таким образом не исключил доллар по 83–85 рублей.

Ранее в среду курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля. Курс юаня в то же время снизился до 12,27 рубля, евро опускался до 96,68 рубля.

14 ноября аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в разговоре с «Известиями» предположил, что до нового года доллар может торговаться в диапазоне 91–95 рублей. При текущих ценах российской нефти марки Urals $68 за баррель доллар ниже 92 рублей выглядит привлекательно, однако, вероятнее всего, до нового года пара USD/RUB останется в обозначенном диапазоне, уточнил аналитик.