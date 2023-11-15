Эксперт перечислил частые проблемы со здоровьем у предпринимателей

Предприниматели чаще всего страдают от кризисов в области психического здоровья в связи с огромным давлением в процессе своей работы. Об этом 15 ноября рассказал основатель онлайн-сервиса наставников по восстановлению и сохранению здоровья Health Buddy Антон Меркулов.

По его данным, представители бизнеса в два раза чаще других людей сообщают о депрессии. Помимо этого, они в три раза чаще страдают от зависимостей, злоупотребления психоактивными веществами и биполярного расстройства.

Как правило, зависимости среди бизнесменов связаны с их попытками отвлечься, добавил Меркулов.

«У серийных предпринимателей наблюдались навязчивые мысли, «эмоциональные качели» отстранения-вовлечения и сильный негативный след от всего этого. Также часто наблюдаются сердечно-сосудистые заболевания», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Помимо этого, Меркулов отнес к числу заболеваний бизнесменов бессонницу и дисбаланс в организме. В этой связи он рекомендовал обратить внимание на влияние биохимических процессов, гормональной и других систем на психическую стабильность, уровень энергии и креативность.

В частности, продолжительный стресс, напряженные сосуды и спазм мышц тела могут помешать всасыванию полезных веществ и вызывать анемию, подчеркнул Меркулов. В таких условиях продуктивность снизится даже при соблюдении идеального плана питания, считает эксперт.

Ранее в этот день врач-психиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Разият Чупанова рассказала о способах определить депрессию у близкого человека. Для этого, по ее словам, следует быть внимательными к таким симптомам, как подавленное настроение, сложности с концентрацией, утрата интереса к повседневным делам, медлительность и постоянное чувство усталости.