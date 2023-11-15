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МОК рекомендовал национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы

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Международный олимпийский комитет (МОК) порекомендовал Национальным олимпийским комитетам (НОК) отказаться от участия во Всемирных играх дружбы в России, заявил 14 ноября директор департамента МОК по связям с НОК Джеймс Маклеод.

«Мы хотели бы попросить все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы», — передает его слова портал Inside the Games.

Он отметил, что участие НОК в Играх дружбы противоречило бы рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России. Кроме того, это бы не соответствовало сохранению независимости и автономности спорта.

По его словам, международная ассоциация дружбы, выступающая организатором Всемирных игр, является «политической организацией, финансируемой правительством России».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 15 ноября, что «ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в ком в горле мирового спорта». Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в беседе с «Известиями» 15 ноября заявил, что действия МОК объясняются бессилием организации.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении соревнований и поручил сформировать организационный комитет. В тот же день глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что соревновательная программа Всемирных игр дружбы будет включать 30 видов спорта, в турнире смогут принять участие порядка 10 тыс. спортсменов.

Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года. Их примут Москва и Екатеринбург.

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