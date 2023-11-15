Генпрокуратура России завершила проверку компании Wildberries

Генеральная прокуратура России завершила проверку маркетплейса Wildberries. Об этом в среду, 15 ноября, ведомство сообщило в своем Telegram-канале

Ранее, 12 октября, генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку в связи с введением интернет-магазином комиссии за оплату товаров картами Visa и Mastercard, а также списанием с карт покупателей платы за возврат товаров.

Так, в ходе надзорных мероприятий Wildberries изменил около 20 положений, регулирующих отношения маркетплейса, продавцов и покупателей. Например, была исключена обязанность покупателя проверять качество заказа при его получении, а датой возврата продукции теперь определен момент отказа от нее.

Кроме того, срок доставки товара больше не может быть изменен компанией в одностороннем порядке, для этого понадобится согласие клиента. Также было зафиксировано безусловное право потребителя отказаться от товара, в том числе от технически сложного устройства, а также был сокращен срок рассмотрения претензии о замене заказа.

Также сообщается, что Wildberries начал тестирование новой функции, позволяющий отменить заказ через личный кабинет маркетплейса. В Генпрокуратуре также уточнили, что Wildberries будет взимать компенсацию расходов по возврату товара надлежащего качества только в отдельных случаях.

«К ним относятся: низкая доля выкупа покупателем; значительные расстояния транспортировки, а также особенности товаров (крупногабаритные, хрупкие, невостребованные у населения, часто подменяемые недобросовестными клиентами в пунктах выдачи)», — добавили в ведомстве.

Однако уточняется, что покупатель в момент оформления заказа должен быть предварительно проинформировать о конкретной сумме компенсации, если она предусмотрена поставщиком.

«Неукоснительное соблюдение прав потребителей в сфере дистанционной торговли находится на контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации», — резюмировали в Генпрокуратуре.

Ранее 12 октября маркетплейс сообщил о введении комиссии в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. В Wildberries объяснили изменения условий оплаты тем, что интернет-магазин не имеет возможности напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России. После этого генеральный прокурор России поручил проверить действия Wildberries.

На следующий день, 13 октября, Wildberries сообщил об отмене комиссии за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard. Соответствующее решение было принято по итогам состоявшегося накануне совещания в Генпрокуратуре, в котором участвовали представители Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора, уточнили в маркетплейсе.