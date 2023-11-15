Карта спецоперации на Украине 15 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 15 ноября можно в материале «Известий».

По информации Минобороны, на купянском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, танк, два пикапа. Поражены артиллерийская система М777 и гаубица М114 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», орудие Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе Волчанска уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На краснолиманском направлении отражены три атаки ВСУ и нацгвардии в районах Григоровки и Серебрянки в ДНР. Потери противника составили до 180 военнослужащих, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

На донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки в ДНР. Общие потери противника составили до 220 военнослужащих, танк, семь автомобилей. Поражены самоходные артиллерийские установки Caezar производства Франции и Krab польского производства, две гаубицы «МСТА-Б», а также пушка МТ-12.

На южно-донецком направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ, теробороны в районах Угледара, Ровнополя в ДНР и Червоного в Запорожской области. Потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля. Поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, самоходная пушка «Гиацинт-С», две гаубицы Д-20, а также пушка МТ-12.

На запорожском направлении отражена атака ВСУ и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Работино в Запорожской области. Уничтожены более 40 военнослужащих, три пикапа, а также гаубица М119 производства США.

На херсонском направлении потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, три автомобиля. Поражены гаубица «МСТА-Б», две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 535 самолетов, 254 вертолета, 8934 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 396 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 273 единицы специальной военной автомобильной техники.

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