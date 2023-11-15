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В Кремле прокомментировали помилование фигуранта «дела Политковской»

Песков об организаторе убийства Политковской: резонанс не влияет на помилование
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Резонансность уголовных дел не является поводом для исключений из практики помилований осужденных за участие в специальной военной операции. Об этом 15 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал помилование бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова, осужденного за организацию убийства журналистки Анны Политковской, а также помилование Владислава Канюса, который был осужден за убийство 23-летней студентки Веры Пехтелевой.

«Существует определенная практика, которая реализуется, и, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отказался комментировать сообщения СМИ о том, что Канюса освободили также и от выплаты компенсации родным убитой. Он указал, что говорить об этом в деталях — не его прерогатива.

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Накануне стало известно, что Хаджикурбанов участвовал в спецоперации и получил помилование. Его адвокат Алексей Михальчук сообщил «Известиям», что он сначала участвовал в СВО как заключенный, однако затем продолжил служить как «вольнонаемный военный».

До этого, 10 ноября, Песков также прокомментировал помилование Канюса. Представитель Кремля заявил, что заключенные, участвующие в СВО, искупают вину «кровью на поле боя».

Журналистка Анна Политковская была убита в подъезде своего дома в октябре 2006 года. Заказчик преступления так и не был найден, однако в 2014 году на пожизненное заключение были осуждены его исполнители Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов и Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима.

Убийство Пехтелевой произошло 14 января 2020 года в Кемерово. Канюс жестоко расправился со студенткой, когда она пришла в общежитие забрать у него свои вещи после расставания. В марте 2021 года Канюс раскаялся в содеянном и извинился перед родственниками погибшей. В июле 2022 года мужчина был приговорен к 17 годам лишения свободы.

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