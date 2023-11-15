МИД: россиянка Котова, которую сын бросил без денег в Мехико, прибыла на родину
В Россию вернулась 73-летняя Валентина Котова, которую родственники бросили в Мексике без денег. Об этом 15 ноября рассказала пресс-служба МИД РФ.
«Можем подтвердить, что она пересекла сегодня, в 09:00, границу России в аэропорту Домодедово. Дежурный консул в Домодедово оказал всё необходимое содействие», — сообщило ведомство «РИА Новости».
В министерстве отметили, что Котова испытывает боли в спине и не может самостоятельно передвигаться. Также у нее имеются проблемы с давлением.
Ранее в этот день консул России в Мексике Александр Иващенко рассказал, что в прошлом году Котова вместе с сыном и его женой продали всё имущество в России, чтобы переехать в США через Мексику. Супружеской паре позволили перейти границу, а пенсионерке нет. Сын и золовка оставили ее на пороге консульства с вещами, но без денег.
В консульстве России отметили, что Котова не имеет родственников и имущества в России.