ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в Днепропетровской области

ВС РФ сбили самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области, сообщило 15 ноября Минобороны России.

Уточняется, что самолет был поражен в районе города Павлоград.

Кроме того, за сутки было уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов. Их сбили в районах населенных пунктов Токаревка в Харьковской области, Сватово, Коломыйчиха в Луганской Народной Республике (ЛНР), Василевка, Белогоровка, Кирилловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Романовское в Запорожской области.

Всего с начала спецоперации уничтожено 535 украинских самолетов, 254 вертолета и 8934 беспилотника.

До этого, 9 ноября, очередной украинский МиГ-29 был ликвидирован в районе населенного пункта Коптево (ДНР).

Ранее, 7 ноября, силы противовоздушной обороны РФ сбили пять украинских самолетов за сутки. Цели были поражены в ДНР, Днепропетровской и Херсонской областях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.