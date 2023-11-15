Улицы Екатеринбурга утопают в воде после сильного снегопада

Улицы Екатеринбурга утопают в лужах после сильного снегопада. Видео 15 ноября появилось в распоряжении «Известий».

В городе сильная слякоть, проезжая часть покрыта водой — машины и люди передвигаются с трудом. На краях тротуаров еще остались нерастаявшие сугробы.

Из-за непогоды в местном аэропорту были задержаны порядка 10 рейсов, а на федеральной трассе «Екатеринбург — Тюмень» ограничивали движение.

Ранее в этот день в пресс-службе аэропорта Кольцово «Известиям» сообщили, что пять рейсов задерживаются на вылет из Екатеринбурга. На данный момент задержаны рейсы в Москву авиакомпаний «Победа», «Уральские авиалинии», Smartavia и «Аэрофлот». Отмечалось, самолеты стоят в очереди на проведение противообледенительной обработки.

В ночь на 15 ноября на территории Свердловской области шел дождь, местами с мокрым снегом. После этого Екатеринбург накрыл сильный снегопад, при этом температура воздуха находилась на уровне одного градуса тепла.

Также 15 ноября ИА KamchatkaMedia предупредило, что охотоморский циклон приближается к берегам Камчатки. По данным на ГУ МЧС, осадки в виде мокрого снега ожидаются в большинстве районов полуострова. Отмечается, что влияние атмосферного вихря западные районы Камчатки почувствуют 18 ноября.