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В НАТО анонсировали замену самолетов разведки AWACS на Boeing E-7A

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Фото: NATO OTAN
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Блок НАТО объявил о планах по замене разведывательных самолетов AWACS на их аналог следующего поколения Boeing E-7A. Об этом 15 ноября сообщается на официальном сайте альянса.

«Самолеты наблюдения и управления имеют решающее значение для коллективной обороны НАТО, и я приветствую приверженность союзников инвестированию в высококлассные средства», — приводится заявление на эту тему генсека организации Йенса Столтенберга.

Решение о замене в НАТО связали с завершением сроков эксплуатации парка летательных аппаратов AWACS. Начало производства шести новых самолетов Boeing E-7A Wedgetail в альянсе ожидают в ближайшие годы, а первый из них планируется подготовить к эксплуатации к 2031 году.

Отмечается, что данный проект, одобренный в ноябре входящими в НАТО странами, стал одним из крупнейших за всю историю закупок альянсом вооружений. По словам Столтенберга, столь крупные приобретения стали возможны благодаря объединению ресурсов различных государств блока. Генсек НАТО назвал данные меры «инвестицией» в русле адаптации к более нестабильному миру.

Согласно опубликованным данным, E-7 Wedgetail является усовершенствованным самолетом командования, раннего предупреждения и контроля. Он оснащен радаром для обнаружения самолетов, кораблей и ракет на больших расстояниях.

Летательный аппарат построен на основе реактивного лайнера 737. В настоящее время США, Великобритания и Турция пользуются подобными самолетами либо планируют их эксплуатацию, уточняется в сообщении. В свою очередь, флот самолетов E-3A AWACS используется силами НАТО с 1980 годов.

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Ранее, 8 ноября, источники «Известий» в Минобороны России рассказали о начале разработки нового разведывательно-ударного комплекса (РУК). По оценке военного эксперта Дмитрия Корнева, данная система поможет российской армии до минимума сократить время от обнаружения до уничтожения цели.

До этого, 28 сентября, Североатлантический альянс сообщил о направлении в Литву двух самолетов AWACS с целью наблюдения за военной деятельностью России вблизи границ НАТО в течение нескольких недель. Для ее поддержки в Литву было направлено около 150 военнослужащих.

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