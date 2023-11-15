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БАПОР заявило о доставке в Газу топлива для транспортировки гумпомощи

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Фото: Global Look Press/Ashraf Amra
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В Газу прибыло полцистерны топлива для транспортировки гуманитарной помощи, заявил 15 ноября директор Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в анклаве Томас Уайт в соцсети X (бывш. Twitter).

По его словам, горючего для водоснабжения и больниц нет.

«Только что получено 23 027 литров топлива из Египта (половина танкера), но израильские власти ограничили его использование — только для транспортировки гуманитарной помощи из Рафаха», — написал он.

Он отметил, что это всего лишь 9% от того, что ежедневно требуется для поддержания деятельности по спасению жизней.

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Ранее в этот день Reuters сообщило, что Израиль одобрил поставку 24 тыс. л топлива для грузовых автомобилей ООН в Газе.

12 ноября Армия Израиля сообщила, что направила в больницу Аш-Шифа 300 л топлива, но палестинское движение ХАМАС не позволило медицинскому учреждению получить его. ХАМАС не согласилось с обвинениями Израиля в препятствовании получению топлива.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Власти Израиля отказываются от поставленных условий.

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