Лавров заявил об ошибке восприятия отношения Ирана к конфликту в Газе

Будет большой ошибкой воспринимать сдержанность Ирана и других стран в вопросе палестино-израильского конфликта как слабость или «зеленый свет» на любые действия в секторе Газа. Об этом 15 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я не вижу никакого стремления со стороны Ирана или какой-либо другой страны к масштабной войне в регионе. Проблема в том, что, если эта сдержанность будет воспринята как слабость, как зеленый свет, делать всë, что заблагорассудится в Газе, — это будет большой ошибкой», — цитирует министра телеканал RT.

Как отметил глава МИД РФ, ни Иран, ни Ливан не хотят быть каким бы то образом вовлеченными в разразившийся кризис. По его мнению, указанные страны не станут участвовать в войне Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС, несмотря на присутствие шиитского движения «Хезболла» в Ливане и пропалестинских движений в Иране.

Ранее, 11 ноября, президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израилю следует вывести свои войска из сектора Газа. Раиси также потребовал провести суд над израильтянами и американцами, причастными к обстрелам сектора Газа, а также предложил мусульманским странам прекратить торговлю с Израилем.

До этого, 7 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа. Он также сказал, что прекращение огня не способствует разрешению конфликта, поскольку против ХАМАС работает только военное давление.

5 ноября министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани поставил руководству США ультиматум, заявив, что Тегеран нанесет по Вашингтону удар в случае, если не будет установлен режим прекращения огня на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.