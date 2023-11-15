Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в среду, 15 ноября, заявил, что в столице Украины на Берестейском проспекте демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.

«Только к концу второго года полномасштабной <спецоперации> до кабмина дошло, что Пушкин не является частью украинской культуры, и чиновники согласовали инициативу Киева о сносе этого памятника. И на этом спасибо. Уносим!» — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ранее, 27 октября, в Киеве демонтировали бюст Пушкина на территории гимназии №153. Гимназия названа в честь поэта. На сайте учреждения говорится, что имя ему было присвоено во время существования Украинской ССР.

22 сентября председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала Украину печальным примером культурной деградации. Председатель Совфеда указала, что там в настоящее время оскверняются древние православные святыни, демонтируются памятники великим деятелям прошлого, а также целенаправленно искажается собственная история, а «палачи и предатели возвеличиваются».

В мае украинские СМИ сообщали, что в Киеве приняли концепцию, направленную на утверждение доминирующей роли украинского языка во всех сферах общественной жизни украинской столицы. Концепция предусматривает создание курсов и разговорных клубов украинского языка в городских библиотеках Киева, открытие офиса языковой культуры, показ классики украинского кино и современных картин. Тогда же Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс сноса на Украине связанных с Российской империей и СССР памятников.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом или Россией, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. Особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале прошлого года.