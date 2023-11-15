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Bloomberg: новые санкции включают в себя запрет на российские алмазы с 1 января

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В 12-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России может войти запрет на импорт алмазов и экспорт химикатов. Об этом 15 ноября сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, ЕС также предлагает запретить продажу в Россию литиевых батарей, термостатов, двигателей и сервоприводов для дронов, станков и деталей к ним. Запрет на импорт российских алмазов предлагается ввести с 1 января. Также Евросоюз хочет ввести поэтапный запрет на импорт камней, ограненных в третьих странах.

Также в 12-й пакет санкций могут войти дополнительные ограничения, связанные с потолком цен на нефть.

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Ранее, 13 ноября, глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что предложение по 12-му пакету антироссийских санкций может быть представлено уже на этой неделе. Также Боррель допустил, что новый пакет санкций будет включать в себя обновленные списки персональных и экономических ограничений, а также экспортные санкции, которые затронут в том числе поставки алмазов из РФ.

28 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не согласится на принятие 12-го пакета, если в него войдут газовая, нефтяная или атомная сферы промышленности РФ. По его словам, это противоречит национальным интересам Венгрии. Он еще раз напомнил позицию Будапешта, считающего санкционную политику ЕС в отношении Москвы вредящей больше самой Европе.

Во второй половине сентября агентство Bloomberg сообщило, что ЕС ведет работу над 12-м пакетом санкций в отношении РФ. Тогда сообщалось, что группа стран призвала к санкциям против атомной отрасли, но это предложение уже встречало сопротивление со стороны других членов объединения.

Предыдущий, 11-й, пакет антироссийских санкций ЕС утвердил в июне, введя ограничительные меры против 87 компаний и запретив поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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