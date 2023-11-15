Как перевести ребенка в другую школу — что нужно знать

Смена школы — стрессовая ситуация как для учеников, так и для родителей. Дети переживают из-за смены обстановки и незнакомого коллектива, а взрослых беспокоят бюрократические издержки. Тем не менее процесс перехода из одного образовательного учреждения в другое не так сложен, как кажется на первый взгляд. «Известия» узнали, когда подавать заявление в новую школу и какие документы нужно для этого собрать.

Можно ли перевести ребенка в другую школу в 2023 году

Согласно закону, родители могут перевести ребенка в другую школу в любом возрасте. Веская причина для этого не нужна, достаточно желания учащегося и его родителей или опекунов. Единственное обязательное условие для перевода — наличие в новом учебном заведении свободных мест. Также в некоторых школах с углубленной программой или дополнительными предметами может потребоваться прохождение тестирования.

Заявление о переводе несовершеннолетних детей подают родители. Школьники старше 18 лет могут сменить место учебы самостоятельно.

При выборе новой школы не обязательно ориентироваться на место регистрации ученика. По закону дети могут учиться в любом образовательном учреждении, независимо от его местонахождения. Однако прописка может дать первокласснику преимущество при зачислении. Также им обладают дети, чьи братья и сестры уже учатся в выбранной школе. Дети военных, которые сменили место жительства из-за службы, также зачисляются учебные заведения в первую очередь.

Когда можно переводить ребенка в другую школу в 2023 году

Закон не устанавливает временных рамок для перевода ребенка из одной школы в другую. Тем не менее, чтобы снизить стресс у школьника и не пропустить важные уроки, рекомендуется менять место учебы перед началом нового учебного года, в конце четверти или триместра. Так ему будет проще адаптироваться к образовательному процессу и новому коллективу.

Как перевести ребенка в другую школу в 2023 году

В первую очередь следует выбрать новую школу. Стоит навести справки о качестве обучения, атмосфере в классах, состоянии здания, наличии кружков, дополнительных занятий и т.д. Сделать это можно с помощью отзывов в Сети, комментариев на родительских форумах или через родителей других учеников. Многие учебные заведения проводят дни открытых дверей, во время которых можно задать интересующие вопросы и познакомиться с учителями.

Затем нужно узнать, есть ли в выбранной школе свободные места. Эта информация обычно публикуется на сайтах образовательных учреждений. Однако проще и быстрее будет лично связаться со школьным секретариатом и узнать о возможностях для перевода.

Если в школе имеется свободное место, необходимо подать заявление о зачислении. Родитель или законный представитель может сделать это лично через МФЦ, в самом образовательном учреждении или онлайн на «Госуслугах».

Кроме того, потребуется заранее собрать пакет документов, состоящий из паспорта родителя, свидетельства о рождении ребенка или паспорта, если школьник старше 14 лет, и документов, подтверждающих льготы. При переходе в 10–11 классы также нужен аттестат о получении основного общего образования. Стоит иметь в виду, что даже при дистанционной подаче документов в новую школу необходимо будет принести бумажные оригиналы.

Следующий шаг — отчисление из старой школы. Для этого нужно написать соответствующее заявление в канцелярию. Руководство учебного заведения рассмотрит его в течение трех дней и издаст приказ об отчислении. Также ученику выдадут его личное дело, табель с оценками и медкарту. Они тоже потребуются при поступлении в новую школу.

Когда вопрос с документами будет решен, ребенка зачислят в нужный класс и он сможет приступить к учебе.

Как перевести ребенка в другую школу через «Госуслуги» в 2023 году

Чтобы подать заявку на перевод ребенка в другую школу через «Госуслуги», нужно авторизоваться в личном кабинете. Затем следует вбить в поисковую строку запрос «перевод в другую школу». Чат-бот предоставит несколько вариантов, потребуется выбрать нужный. После этого останется только заполнить все поля, следуя инструкции, и прикрепить необходимые документы.

Жители Москвы и Московской области могут подать заявления онлайн только через региональные порталы «Госуслуг». Алгоритм действий для них будет таким же.

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