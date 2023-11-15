Депутат оценила заявление о переориентации женщин с образования на материнство

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, комментируя заявление сенатора Маргариты Павловой о необходимости переориентировать молодых девушек с получения высшего образования на рождение детей, заявила, что женщины могут совмещать и материнство, и образование, и карьеру, и нужно эту практику продолжать.

В беседе с агентством runews24.ru в среду, 15 ноября, она пояснила, что стоит успеть «сделать всё и вовремя».

«Да, конечно, и образование должно быть. Человек должен быть реализован во всех аспектах своей жизни, у него должны быть планы, он должен их достигать, расти», — пояснила депутат.

Она напомнила о существовании программы «Россия — страна возможностей», которая в этом помогает.

Буцкая также отметила, что призывы рожать пораньше имеют под собой медицинское обоснование, поскольку после 35 лет количество генетических мутаций в яйцеклетках возрастает, и есть риск родить ребенка с болезнью Дауна, Эдвардса и с другими отклонениями.

Она выразила мнение, что необходимо планировать свою жизнь так, чтобы в ней было место для ребенка, а возраст, несмотря на хорошее самочувствие и внешний вид, остается важным показателем.

14 ноября депутат Госдумы Наталия Полуянова раскритиковала позицию коллег по парламенту. По ее словам, отмена гендерных барьеров и предрассудков даст возможность женщинам для большей самореализации.

11 ноября сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова предложила переориентировать молодых людей в России на рождение детей, чтобы решить проблемы с демографией. Она заявила, что «нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования». Кроме того, по мнению Павловой, нужно «перестать плодить количество молодых людей», получающих высшее образование, которое их ни к чему не приводит, отмечает НСН. Из-за этого «поиск себя затягивается», из-за чего «упускается детородная функция», пишет RT. Кроме того, женщина перестает понимать, «что такое домашний очаг», сообщает телеканал «360».

На вопрос, не боится ли она, что ее обвинят в желании «отмотать время назад», Павлова ответила, что не видит в этом ничего страшного, пишет «Ридус».

Как отмечает сайт kp.ru, сама Павлова закончила обучение в Челябинской государственной академии культуры и искусств, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Воспитывает троих детей.