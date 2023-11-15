Двое детей отравились угарным газом в Подмосковье

В подмосковных Мытищах возбуждено уголовное дело по факту отравления двух малолетних детей угарным газом в городе Королёве. Об этом 15 ноября сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело возбуждено следователем следственного отдела по Мытищам Главного следственного управления СК России по Московской области по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК РФ), повлекших отравление малолетних детей 4 и 7 лет угарным газом.

По данным следствия, инцидент произошел около 23:00 мск 14 ноября. Дети находились дома, когда почувствовали себя плохо, один из мальчиков потерял сознание.

Как уточнил источник «Известий», скорую двум братьям вызвали по адресу ул. Глинкина, д 12/16. Предварительной причиной произошедшего названа неправильная работа газовой колонки.

По его словам, пострадавшие мальчики семи и четырех лет в состоянии средней тяжести госпитализированы в ГБУЗ МО «Королёвская больница».

Пациентам диагностировано отравление угарным газом. Газовая колонка была установлена в квартире незадолго до инцидента.

Ранее, 13 ноября, два человека отравились угарным газом в Черноморском районе Крыма. 51-летний мужчина скончался, его жена была госпитализирована в бессознательном состоянии.