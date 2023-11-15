CNN: Байден заявил, что Китай сталкивается с серьезными проблемами

Президент США Джо Байден накануне встречи с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что Китай сталкивается с серьезными проблемами. Об этом 15 ноября сообщил телеканал CNN.

«Председатель Си — еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире <…> У них настоящие проблемы, друзья», — сказал американский лидер.

Телеканал отмечает, что он, вероятно, имел в виду рост безработицы среди молодежи и кризис в сфере недвижимости.

В свою очередь, представитель МИД Китая Мао Нин, сказала, что в мире нет страны, у которой бы не было проблем.

Как уточняется, это заявление Байден сделал во время общения со спонсорами 14 ноября, накануне саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее в этот день Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС. Официально подтверждено, что Байден и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения США и КНР, сохранение каналов коммуникации, а также ряд глобальных и региональных проблем.

До этого, 10 ноября, Politico сообщила, что президент Байден собирается провести «жесткий разговор» с Си Цзиньпином по ключевым вопросам китайско-американских отношений, а также о связях Пекина с Тегераном и роли страны в конфликте на Украине.