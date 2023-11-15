Проект реконструкции улицы Малиновского в Омске разработают в 2024 году
Власти Омска в 2024 году намерены изыскать средства и разработать проект реконструкции улицы Малиновского, расположенной в Советском округе. Об этом стало известно в ходе заседания комитета горсовета по вопросами градостроительства, архитектуры и землепользования.
«Ориентировочная стоимость выполнения проектно-изыскательских работ на весь участок составляет 9,2 млн рублей. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ — 527 млн рублей», — рассказал директор департамента строительства мэрии Михаил Веселев.
Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», работы пройдут на участке от проспекта Академика Королева до Красноярского тракта протяженностью 1,4 км. Дорогу расширят с двух до четырех полос.
В адресной инвестиционной программе на 2024 год заложено 100 тыс. рублей на кадастровые работы, на 2025-й — 9,1 млн рублей. Однако городская администрация намерена получить необходимое финансирование и разработать проект реконструкции дороги в 2024 году, пишет информагентство. Затем будет подана заявка в вышестоящие бюджеты на получение средств на саму реконструкцию.