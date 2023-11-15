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Московский производитель картонной упаковки начал выпуск экологичной тары
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Московский производитель картонной упаковки начал выпуск экологичной тары

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Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Компания из Москвы, занимающаяся производством упаковки из картона, запустила новую линию выпуска экологичной тары Tetra Top. Об этом в среду, 15 ноября, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Уточняется, что новая упаковка изготавливается из натуральных материалов, поэтому ее легко утилизировать. Кроме того, благодаря специальному строению и технологии производства экологичная тара увеличивает срок годности продуктов.

«Так, компания «Ламбумиз» начала выпуск нового вида упаковки Tetra Top, которую ранее завозили из-за рубежа. Производственная линия уже работает. Ежемесячно на ней смогут выпускать до 20 млн единиц упаковки», — приводятся слова Овчинского на сайте столичной мэрии.

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