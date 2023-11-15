Московский производитель картонной упаковки начал выпуск экологичной тары

Компания из Москвы, занимающаяся производством упаковки из картона, запустила новую линию выпуска экологичной тары Tetra Top. Об этом в среду, 15 ноября, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Уточняется, что новая упаковка изготавливается из натуральных материалов, поэтому ее легко утилизировать. Кроме того, благодаря специальному строению и технологии производства экологичная тара увеличивает срок годности продуктов.

«Так, компания «Ламбумиз» начала выпуск нового вида упаковки Tetra Top, которую ранее завозили из-за рубежа. Производственная линия уже работает. Ежемесячно на ней смогут выпускать до 20 млн единиц упаковки», — приводятся слова Овчинского на сайте столичной мэрии.

Ранее, 24 августа, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе деловой сессии Московского урбанистического форума заявил, что динамика развития экономики Москвы опережает средний уровень развития других регионов в два раза. Среди направлений развития столицы градоначальник отметил в том числе технологии, науку, образование, культуру, туризм и промышленность.