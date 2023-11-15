Мужчина-пешеход погиб в результате наезда грузовика в Брянской области

В Комаричском районе Брянской области в результате наезда большегруза погиб 63-летний мужчина-пешеход. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Наезд произошел во вторник, 14 ноября, на 449-м км федеральной дороги М-3 «Украина». Предварительно установлено, что 30-летний водитель Iveco Stralis с прицепом сбил 63-летнего мужчину, который находился на полосе движения ближе к центру проезжей части.

В результате пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи, пишет NASHBRYANSK.RU.

Согласно данным ГИБДД, погибший был одет в одежду темного цвета без световозвращающих элементов. Его мать рассказала, что мужчина следовал из поселка Локоть к месту своего жительства.

Проведенное медосвидетельствование показало, что водитель грузовика в момент ДТП был трезв. Обстоятельства устанавливаются.

7 ноября сообщалось, что в подмосковном Серпухове водитель грузовика насмерть сбил 17-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.