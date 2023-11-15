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Двое пострадали в массовом ДТП с участием тягача под Орлом

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Крупное ДТП произошло в Орловской области. Два человека пострадали, они госпитализированы с травмами.

Авария случилась вечером 14 ноября. Как сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на УГИБДД по региону, водитель ВАЗ-21122 в районе 362-го км трассы М-2 «Крым» врезался в неисправный в результате ДТП полуприцеп Renders SKM 34-32A, который был в составе с тягачом Renault.

Чуть ранее водитель тягача врезался в крупнотоннажный грузовик Howo, после чего на полуприцеп наехала Skoda. Водители тягача и самосвала вышли на проезжую часть, чтобы оказать помощь водителю Skoda. В этот момент по шоссе ехала «Лада». Она сбила обоих водителей «тяжеловесов», теперь уже оказавшихся в роли пешеходов.

В итоге оказались госпитализированы двое, водители Renault и Howo.

Ранее, 15 ноября, сообщалось, что на МКАД в Москве утром погиб человек. Водитель Ford Transit остановился в районе 77-го км внешней стороны МКАД в крайней правой полосе и вышел на проезжую часть. В этот момент его сбил грузовик DAF.

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