Двое пострадали в массовом ДТП с участием тягача под Орлом
Крупное ДТП произошло в Орловской области. Два человека пострадали, они госпитализированы с травмами.
Авария случилась вечером 14 ноября. Как сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на УГИБДД по региону, водитель ВАЗ-21122 в районе 362-го км трассы М-2 «Крым» врезался в неисправный в результате ДТП полуприцеп Renders SKM 34-32A, который был в составе с тягачом Renault.
Чуть ранее водитель тягача врезался в крупнотоннажный грузовик Howo, после чего на полуприцеп наехала Skoda. Водители тягача и самосвала вышли на проезжую часть, чтобы оказать помощь водителю Skoda. В этот момент по шоссе ехала «Лада». Она сбила обоих водителей «тяжеловесов», теперь уже оказавшихся в роли пешеходов.
В итоге оказались госпитализированы двое, водители Renault и Howo.
Ранее, 15 ноября, сообщалось, что на МКАД в Москве утром погиб человек. Водитель Ford Transit остановился в районе 77-го км внешней стороны МКАД в крайней правой полосе и вышел на проезжую часть. В этот момент его сбил грузовик DAF.