Власти Чукотки сообщили о перебоях со связью и интернетом
В ряде населенных пунктов Чукотки, в том числе в Анадыре, в среду возникли перебои со связью и интернетом, сообщается 15 ноября в Telegram-канале правительства региона.
По предположительным данным, причиной стала авария на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).
«По предварительной информации, авария произошла на наземной части ВОЛС на Камчатке. Специалисты отправились к месту устранения аварии. Департамент промышленности держит ситуацию на контроле», — уточнили власти Чукотки.
Отмечается, что по информации Хабаровского филиала «Ростелеком», произошло наземное повреждение ВОЛС в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Без связи остались частично абоненты Чукотского автономного округа и Камчатского края.
В конце июня в некоторых регионах Поволжья наблюдались проблемы с услугами связи. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе МТС, незамедлительно были начаты ремонтные работы.
В мае произошел сбой в сети провайдера интернет-услуг «Ростелеком». В компании объяснили это возникшей технической проблемой на одной из европейских площадок обмена трафиком.