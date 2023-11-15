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Власти Чукотки сообщили о перебоях со связью и интернетом

Власти Чукотки сообщили о перебоях со связью и интернетом

Власти Чукотки сообщили, что в регионе возникли перебои со связью
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В ряде населенных пунктов Чукотки, в том числе в Анадыре, в среду возникли перебои со связью и интернетом, сообщается 15 ноября в Telegram-канале правительства региона.

По предположительным данным, причиной стала авария на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

«По предварительной информации, авария произошла на наземной части ВОЛС на Камчатке. Специалисты отправились к месту устранения аварии. Департамент промышленности держит ситуацию на контроле», — уточнили власти Чукотки.

Отмечается, что по информации Хабаровского филиала «Ростелеком», произошло наземное повреждение ВОЛС в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Без связи остались частично абоненты Чукотского автономного округа и Камчатского края.

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В конце июня в некоторых регионах Поволжья наблюдались проблемы с услугами связи. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе МТС, незамедлительно были начаты ремонтные работы.

В мае произошел сбой в сети провайдера интернет-услуг «Ростелеком». В компании объяснили это возникшей технической проблемой на одной из европейских площадок обмена трафиком.

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